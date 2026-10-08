Морские дроны Альянса: учения REPMUS 2026 в Португалии объединили флот НАТО

В районе полуострова Сетубал и полигона Троя в Португалии завершились крупнейшие военно-морские учения НАТО REPMUS 2026, посвященные отработке применения беспилотных комплексов на море, сообщает пресс-служба NATO. В маневрах приняли участие свыше 3700 военных специалистов, представителей 36 национальных флотов и 60 научно-производственных корпораций.

В ходе испытаний военные задействовали свыше 300 надводных, подводных и летательных беспилотных аппаратов, объединенных в единую цифровую сеть в условиях радиоэлектронного подавления. Особое внимание уделялось тестированию оперативной группы Task Force X-Arctic для координации освещения подводной обстановки в Северной Атлантике и охране подводных коммуникаций.

Итоги учений лягут в основу новых стандартов применения роев морских роботов. В Альянсе подчеркнули, что автономные платформы становятся ключевым инструментом сдерживания на морских рубежах.

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