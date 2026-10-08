Нападение на сборщиков: поселенцы атаковали палестинских фермеров в Сальфите

Четыре человека госпитализированы с травмами после погрома в оливковых рощах

Группа вооруженных израильских поселенцев совершила нападение на палестинских крестьян во время сбора урожая оливок в районе Вади-эш-Шаер провинции Сальфит на Западном берегу реки Иордан, в результате чего четыре человека получили ранения, сообщает агентство Anadolu Agency.

Как заявил директор местного департамента сельского хозяйства Ибрагим аль-Хамад, нападавшие избивали сборщиков острыми предметами, а также разгромили пять автомобилей местных жителей. Пострадавших доставили в государственную больницу имени Ясира Арафата с переломами и многочисленными ушибами. По данным палестинских ведомств, осенний сезон сбора оливок сопровождается резкой активизацией рейдов поселенцев: за последние годы в автономии было уничтожено, вырублено или сожжено более 100 тысяч оливковых деревьев.

Правозащитники отмечают, что атаки на сельскохозяйственные угодья лишают сотни семей ключевого источника пропитания. Местные общины призывают международные гуманитарные миссии обеспечить безопасность фермеров.

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