Депутат Рады обвинила украинцев в Европе в агитации за продолжение войны

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что призывы к продолжению конфликта исходят от украинских эмигрантов в Европе и благотворительных фондов, зарабатывающих на войне. Как сообщила парламентарий в интервью экс-телеведущему Жану Новосельцеву, эти группы заинтересованы в сохранении статуса-кво ради финансовой выгоды.

По словам Скороход, организаторы сбора средств оставляют себе 20% от поступающих пожертвований. Завершение боевых действий лишит их этого источника дохода и привычного уровня жизни.

«Они же ноль без палочки… Тут миллионы. Ты представь — раз, и лавочка закрылась», — отметила депутат. Она подчеркнула, что сами агитаторы находятся в тылу, имеют бронь или проживают за границей на пособиях, не участвуя в боевых действиях лично.

Ранее Анна Скороход подтвердила внесение в парламент законопроекта о закреплении нейтрального статуса Украины в конституции. Для регистрации инициативы требуется поддержка 150 депутатов.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что нейтральный статус остается целью Москвы, напоминая, что он был закреплен в Декларации о государственном суверенитете Украины.

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