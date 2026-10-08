НАТО проведет в Риге учения по гибридным войнам

В середине октября в Риге пройдут военно‑гражданские учения SYNESIS 2026, посвящённые противодействию информационным и гибридным войнам. В мероприятии примут участие команды из 13 стран НАТО, а ключевой особенностью учений станет применение технологий искусственного интеллекта. Об этом рассказал Янис Сартс, директор Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО.

По словам Сартса, в рамках SYNESIS 2026 протестируют новый подход к обучению стратегическим коммуникациям: он предполагает сочетание моделирования поведения аудитории с возможностями ИИ. Ранее в подобных учениях функции аудитории выполняли люди, но теперь эту роль возьмут на себя алгоритмы.

Директор центра пояснил, что от использования людей в качестве имитации аудитории решили отказаться из‑за неизбежных субъективных оценок и предубеждений — они могут искажать картину и усиливать ошибки участников. Вместо этого специалисты разработали автономные модели обществ, управляемые ИИ‑агентами. Такие модели отражают черты реальных сообществ и способны адаптироваться по мере развития сценария учений.

Центр передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО, базирующийся в Латвии, был создан в 2014 году и имеет статус международной военной организации.

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