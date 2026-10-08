«Непрерывное давление»: экс-президент Тайваня Цай Инвэнь выступила в США

Бывший президент Тайваня Цай Инвэнь во время выступления в Стэнфордском университете в США заявила об угрозе «непрерывного» военного и психологического давления со стороны властей КНР, передает издание Devdiscourse со ссылкой на агентство Reuters. Поездка стала ее первым визитом в Соединенные Штаты после сложения президентских полномочий.

Цай Инвэнь подчеркнула, что военные патрули в так называемой «серой зоне» вокруг острова проверяют на прочность систему обороны Тайваня. Экс-лидер отметила, что глубокая интеграция острова в мировую микроэлектронную и производственную цепочку делает любой масштабный кризис в Тайваньском проливе катастрофическим для стабильности всего Индо-Тихоокеанского региона.

Политик призвала демократические государства углублять всестороннее технологическое сотрудничество с Тайбэем. В Пекине традиционно осудили контакты отставных тайваньских лидеров с американским экспертным сообществом.

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