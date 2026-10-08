Никаких переговоров: глава Судана аль-Бурхан отверг компромиссы с мятежниками RSF

Председатель Суверенного совета и главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан публично исключил возможность любых мирных переговоров с военизированными Силами быстрого реагирования (RSF) или посредническими сторонами, сообщает издание Sudan Tribune. Выступая перед военными и местными жителями на севере страны, генерал подчеркнул, что армия продолжит масштабное наступление до полного разгрома мятежных формирований во всех провинциях.

Аль-Бурхан подчеркнул, что решения о мире и военных действиях находятся исключительно в компетенции Совета безопасности и обороны государства, отвергнув возможность кулуарных договоренностей отдельных полевых командиров. Заявление прозвучало на фоне ожесточенных боев в Дарфуре и Кордофане, где правительственные части пытаются вернуть утраченные опорные пункты.

Суданские власти подтверждают курс на бескомпромиссное военное решение кризиса. Эксперты отмечают, что отказ от диалога закрывает путь для международных мирных инициатив в ближайшей перспективе.

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