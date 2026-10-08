Обстрелян танкер вблизи берегов Катара

Неизвестные обстреляли танкер в акватории Персидского залива. Инцидент произошел в 51 морской миле (94,4 км) к северу от города Мадинат-аш-Шамаль в Катаре, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По предварительным данным, в судно попало несколько снарядов. Есть пострадавшие. Подробности о состоянии раненых и масштабах повреждений не уточняются.

Власти начали расследование обстоятельств нападения. UKMTO призвало капитанов других судов соблюдать повышенную осторожность при прохождении данного района и немедленно сообщать о любых подозрительных действиях.

Ранее мы писали: Турция прикрывает нефть Саудовской Аравии своими ПВО

Читайте также: Швеция отработала вывоз жителей с острова Готланд

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!