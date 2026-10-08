Одна из влиятельнейших газет заговорила о потере экономической стабильности США

– Юрий Николаевич, кто заговорил об экономическом кризисе США?

– Одна из самых влиятельных американских газет - The New York Times: «Глобальные инвесторы с опаской относятся к американским облигациям. Разговоры об ослаблении доллара становятся все громче. Иностранные правительства вывозят свое золото из американских хранилищ».

– Насколько серьезно такое утверждение?

– Есть основания насторожиться. Причем, всем игрокам мирового рынка. Так, спустя почти два года после начала второго срока президента США Трампа, мировая экономика все чаще ищет способы дистанцироваться от Америки.

Как пишет The New York Times, «опасения по поводу долгового бремени в 40 триллионов долларов, чрезмерного использования санкций для решения внешнеполитических проблем и склонности Трампа к нарушению верховенства права ставят под сомнение привлекательность Соединенных Штатов как убежища для глобальных инвестиций».

– Америке уже не верят?

– Скажем так, не особо доверяют. The New York Times комментирует ситуацию: «Несмотря на обещания иностранных компаний и стран инвестировать в Соединенные Штаты — во многих случаях с целью заручиться поддержкой Белого дома, — капитал начинает искать альтернативные направления».

– Находит?

– Когда как. Эсвар Прасад, бывший глава китайского подразделения Международного валютного фонда, признает: «Геополитические факторы и использование доллара США в качестве оружия посредством финансовых санкций заставляют центральные банки и других официальных инвесторов пытаться диверсифицировать свои портфели, отказываясь от долларовых активов».

По его словам, Соединенные Штаты пока (!) не являются изгоем в сфере инвестиций. Частные инвесторы по-прежнему вкладывают деньги в американские финансовые рынки и акции, инфраструктура искусственного интеллекта бурно развивается, и ни одна конкурирующая валюта не готова в ближайшее время свергнуть доллар.

– Тем не менее звучат сомнения в надежности финансовой системы США?

– Звучат. А толку? Звучат и вполне логичные контраргументы. Так, в ходе выступления перед Конгрессом министр финансов Скотт Бессент заявил, что он по-прежнему уверен в надежности финансовой системы США, утверждая, что аукционы облигаций продолжают успешно проводиться и что доллар по-прежнему процветает, если судить по его доле в мировых транзакциях: «США на самом деле являются лидером, а лидер не боится конкуренции. Конкуренция делает нас лучше».

– Ну, про панацею стихийной, неуправляемой рыночной экономики и конкуренции мы наслушались в «лихие девяностые». Результат – хлебнули, поперхнулись и до сих пор отплевываемся. В США тоже пошло что-то не так?

– Видимо, в объявленном экономическом доминировании Америки начинают проявляться трещины.

The New York Times приводит наиболее яркий пример - ситуацию на рынке облигаций: «Доходность резко выросла, поскольку инвесторы, обеспокоенные растущим государственным долгом, требуют более высокой доходности от покупки казначейских облигаций. 15 сентября доходность 10-летних казначейских облигаций превысила 5 процентов, достигнув самого высокого уровня с 2007 года. Решение о повышении процентных ставок 16 сентября может помочь ослабить опасения по поводу контроля ФРС над высокой инфляцией, страхи, которые еще больше обеспокоили рынки облигаций. Тревожный порог для облигаций был преодолен через неделю после того, как Министерство финансов выкупило собственные облигации на сумму 5,2 миллиарда долларов со сроком погашения в ближайшие 10-20 лет. Это часть плана по стимулированию спроса на рынке казначейских облигаций с целью повышения цен и снижения доходности».

И это – всего лишь эпизод мировой финансовой войны всех против всех.

– Что это значит?

– Главное: в условиях нестабильной долгосрочной фискальной ситуации в США некоторые страны начинают сомневаться в целесообразности инвестиций в американские активы.

– Есть реакция?

– Для американцев пришла беда, откуда не ждали. В сентябре суверенный фонд Норвегии, крупнейший в мире, заявил о планах сократить свои позиции в казначейских облигациях США, поскольку ищет более выгодные варианты инвестирования в других странах.

– Судьба доллара стала не столь радужна?

– О чем и речь. The New York Times констатируют: «Почти 90 процентов мировых валютных операций совершаются в долларах. Однако доля долларов, хранящихся в резервах центральных банков, неуклонно снижалась в течение последнего десятилетия, упав с 64 процентов в 2015 году до 56 процентов к концу 2025 года. В 2025 году Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка, заявила, что непоследовательная политика в Соединенных Штатах создает предпосылки для «глобального евромомента».

Соединенные Штаты воспользовались особым статусом доллара, чтобы использовать его в качестве инструмента внешней политики, вводя жесткие санкции против таких противников, как Иран и Россия. По мере того, как США усиливают использование санкций для урегулирования глобальных конфликтов, вопрос о стабильности доллара как мировой резервной валюты поднимается все чаще».

– Мы наблюдаем эффект бумеранга?

– Не хочу злорадствовать, но как аукнется, так и откликнется. The New York Times вспоминает: «В 2026 году Соединенные Штаты попытались начать сокращать свою программу санкций на фоне опасений, что чрезмерное использование финансовой войны заставляет другие страны искать альтернативы доллару. Доллар используется в большинстве трансграничных финансовых операций, поэтому санкции могут фактически лишить страну возможности взаимодействовать с западной финансовой системой».

– И что из этого вышло?

– Получилось все очень логично. Об этом и говорит The New York Times: «Разочарованные тем, как Соединенные Штаты используют свою экономическую мощь, все больше стран ищут альтернативные финансовые системы, к которым Америка не имеет доступа. Однако в августе Бессент изменил свою позицию, объявив об операции «Экономический изгой». Эта инициатива направлена на то, чтобы задушить экономику Ирана, и угрожает вторичными санкциями любой стране, поддерживающей экономические связи с Тегераном. Даже министр финансов признал, что, если Соединенные Штаты будут вынуждены выполнить эту угрозу, это может «взорвать глобальную финансовую систему».

– Что значит «взорвать глобальную финансовую систему»? Это - возможно в принципе?

– В принципе, то есть, - те