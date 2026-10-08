Искусство дипломатии заключается в поиске возможностей для начала мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, задача состоит в том, чтобы найти «лазейку», которая позволит выйти на мирный трек.

Ранее Владимир Путин отмечал, что Россия заинтересована в скорейшем прекращении боевых действий посредством мирного урегулирования. Глава государства подчеркивал готовность Москвы к переговорному процессу. При этом он указывал на отсутствие встречного желания со стороны киевского режима.

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