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Политика 1211

Песков назвал поиск «лазеек» главным искусством дипломатов

Дипломаты ищут способ начать переговоры по Украине, заявил Дмитрий Песков

Дипломаты ищут способ начать переговоры по Украине, заявил Дмитрий Песков
Фото: Наталия Губернаторова

Искусство дипломатии заключается в поиске возможностей для начала мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, задача состоит в том, чтобы найти «лазейку», которая позволит выйти на мирный трек.

Ранее Владимир Путин отмечал, что Россия заинтересована в скорейшем прекращении боевых действий посредством мирного урегулирования. Глава государства подчеркивал готовность Москвы к переговорному процессу. При этом он указывал на отсутствие встречного желания со стороны киевского режима.

Ранее мы писали: Вашингтон рассматривает возможность депортации десятков тысяч украинцев

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Автор:
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