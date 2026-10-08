Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков дал оценку роли Содружества Независимых Государств (СНГ), заявив, что этот формат доказал свою выгодность и востребованность. По его словам, СНГ стало той основой, на которой впоследствии вызревали более продвинутые формы интеграции между странами.

Песков подчеркнул, что данный аспект имеет особое значение, поскольку демонстрирует не только жизнеспособность самого Содружества, но и его способность создавать базу для углубления сотрудничества. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам, комментируя текущую роль объединения на постсоветском пространстве.

Заявление Пескова прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о будущем интеграционных объединений на постсоветском пространстве. Российская сторона последовательно подчеркивает ценность многосторонних форматов и их вклад в стабильность региона.

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