Песков сообщил, какими должны быть договоренности по Украине

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков озвучил позицию Москвы относительно возможных договоренностей по урегулированию ситуации вокруг Украины. По его словам, российская сторона исходит из того, что любые достигнутые соглашения должны носить долгосрочный характер и быть рассчитанными на поколения вперед, а не представлять собой временный или фрагментарный компромисс.

Представитель Кремля подчеркнул, что итоговые договоренности обязаны быть комплексными и охватывать весь спектр вопросов, а не ограничиваться отдельными пунктами. Кроме того, по мнению Пескова, они должны быть надежно застрахованы от возможных срывов и нарушений в будущем.

Именно такой подход, как отметил пресс-секретарь, неоднократно обозначал и сам президент России, в том числе в ходе своего выступления на форуме «Валдай».

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