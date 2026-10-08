Пезешкиан в Туркмении поздравил Путина с днём рождения

Президент Ирана Масуд Пезешкиан лично поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения. Поздравление прозвучало в ходе встречи двух лидеров, состоявшейся в Туркмении.

Обращаясь к Путину, Пезешкиан сказал, что хотел бы ещё раз поздравить его с днём рождения. Он пожелал российскому президенту успехов, а также процветания стране, которую назвал дружественной для Ирана.

Встреча глав государств прошла на туркменской земле. Других подробностей переговоров — в частности, тем обсуждения и достигнутых договорённостей — на данный момент не приводится. Не уточняется также, были ли у лидеров другие пункты повестки помимо личного общения.

Читайте также:

Трактор, тигр и постельное белье: что дарили Путину на день рождения.

Петербургский муралист расписал дом в честь дня рождения Владимира Путина.