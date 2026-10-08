Пик напряженности: атаки на танкеры в Ормузском проливе побили недельный рекорд

JMIC и судоходные службы зафиксировали не менее 12 нападений за семь дней

Число атак и провокаций против коммерческих танкеров в акватории Ормузского пролива достигло максимального недельного уровня с момента начала открытого противостояния вокруг Ирана, сообщает деловое издание The Economic Times. По данным профильных служб морской безопасности и аналитиков Международного объединенного морского информационного центра (JMIC), за период с конца сентября по начало октября в узловом проливе зафиксировано не менее 12 атак на нефтеналивные суда и газовозы.

В JMIC подчеркнули, что иранские военные формирования продолжают оказывать непрерывное давление на судоходство, сочетая пролеты беспилотных аппаратов, радиоэлектронные помехи и попытки обстрелов. В частности, МИД Индии подтвердил ранения 12 моряков в результате удара неопознанного снаряда по танкеру On Peace под панамским флагом.

Рост числа инцидентов привел к многократному взлету ставок на военное страхование судов и вынудил ряд операторов сократить транзит. Эксперты предупреждают, что дальнейшая эскалация грозит перебоями в поставках сырья на мировые рынки.

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