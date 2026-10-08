Пленный из ВСУ оценил работу ВС России «кошмарной» фразой

Сдавшийся в плен под Славянском военнослужащий ВСУ, этнический суданец Даниель Жарков, поделился своими впечатлениями о действиях российских вооружённых сил.

«Вооружённые силы России начали нас крепко держать на одной позиции и постепенно выбивать с этой линии окопов... Они нас „кошмарили“ нормально, наверное, до самой ночи», — рассказал пленный в видеоинтервью, предоставленном Минобороны России.

По словам Жаркова, ситуация обострилась, когда в их опорный пункт прилетело три гранаты. «Когда третья граната прилетела, я услышал, что нам предлагают сдаться. Ну, мы и сдались», — пояснил он.

Жарков подчеркнул, что был одним из первых, кто принял решение сложить оружие и сдаться в плен.

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