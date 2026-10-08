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Политика 1898

Почти 200 БПЛА атаковали регион РФ

Курскую область за сутки атаковали 197 беспилотников ВСУ

Курскую область за сутки атаковали 197 беспилотников ВСУ

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем канале рассказал об оперативной обстановке в регионе за прошедшие сутки.

В период с 9 часов утра среды до 9 часов утра четверга в небе над регионом было уничтожено 197 вражеских беспилотников различного типа, 123 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам.

Хинштейн уточнил, что с помощью взрывных устройств беспилотники ВСУ атаковали территорию региона 31 раз.

- В результате атак в городе Рыльске, хуторах Фонов и Звягин было нарушено электроснабжение (около 2,8 тыс. потребителей), оно восстановлено, - говорится в сообщении.

Помимо этого, из-за атак ВСУ уничтожен дом в слободе Белой, повреждены два автомобиля в Хомутовском районе, еще один дом уничтожен в поселке Сембаза, а в поселке имени Куйбышева повреждены две машины и уничтожен комбайн.

Пострадавших и погибших в результате атак за минувшие сутки в регионе нет.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Белгородскую область 117 раз за прошедшие сутки.

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