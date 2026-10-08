Полиция применила водометы против участников студенческого протеста

На площади Бастилии в Париже произошли столкновения между правоохранительными органами и участниками акции протеста, организованной студенческими и профсоюзными объединениями. Согласно кадрам, показанным в эфире телеканала LCI, полиция была вынуждена применить водомет, чтобы остановить наиболее агрессивно настроенных демонстрантов.

По информации телеканала, часть участников акции начала бросать в полицейских камни и другие предметы. В ответ правоохранители задействовали полицейский водомет, который находился на въезде на площадь. Демонстранты, скрывавшие лица под черными балахонами, пытались прикрываться деревянными панелями, однако мощная струя воды сбила нескольких из них с ног. При этом другая часть протестующих, державших флаги профсоюзов, спокойно покинула площадь по улице Лиона, и там обошлось без происшествий.

Ранее представители учительских профсоюзов и студенты, участвующие в манифестации, объявили о планах провести межпрофсоюзную забастовку 13 октября. Этот призыв затрагивает как школы, так и высшие учебные заведения. Акции протеста старшеклассников начались в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс и к настоящему моменту распространились по всей Франции. Участники выступают против нехватки преподавателей, перегруженного расписания и других системных проблем в образовании страны.

В отдельных местах протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. С начала протестной волны жандармы и полицейские провели более шести тысяч шестисот задержаний, причем в девяноста процентах случаев задержанными оказались несовершеннолетние..

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