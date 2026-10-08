Политолог заявил об усталости Сеула от Украины

Отзыв посла из Киева является очень серьезным шагом, на который Южная Корея решилась из-за накопившейся усталости от поведения украинский властей. Такое мнение в беседе с ИС «Вести» выразил главный научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии РАН Георгий Толорая.

Эксперт заявил, что контакты с Украиной южнокорейские власти поддерживали под давлением со стороны США.

«Отзыв посла — это очень серьезная мера в дипломатической практике. Это не рядовой эпизод. И, скорее всего, накопилась определенная усталость от поведения украинцев в Южной Корее, которая по указке США многие годы их поддерживает. И сейчас эта соломинка уже сломала все-таки спину верблюда», — объяснил Толорая.

Дипломатический скандал между Сеулом и Киевом длится уже вторую неделю: в Южной Корее не приняли извинения Украины по поводу разглашения конфиденциальной информации о пленных из КНДР. Глава МИД Чо Хён пригрозил решительными мерами, и первым из них стал отзыв южнокорейского посла из Украины.

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