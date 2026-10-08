Появились данные об уничтожении БПЛА в Брянской области

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук в своем канале сообщил об оперативной обстановке в регионе за прошедшие сутки.

В его сообщении уточняется, что силами ПВО, мобильно-огневых групп "БАРС-Брянск", спецподразделений Росгвардии по региону и МОГ ЛО МВД РФ региона на транспорте в небе над регионом было уничтожено 32 беспилотника ВСУ самолетного типа.

О пострадавших в сообщении Ковальчука не сообщается.

Ранее стало известно, что за сутки в Белгородской области из-за атак ВСУ погиб ребенок, ранены 9 человек.

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