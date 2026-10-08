Появились подробности отражения атаки БПЛА на Омскую область

Хоценко: один дрон достиг Северного промузла в Омской области

Большую часть вражеских БПЛА, атаковавших Омскую область, удалось сбить, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в четверг.

Ранее в регионе была объявлена беспилотная опасность, Хоценко сообщил об отражении атаки ВСУ. Сейчас губернатор заявил, что средства ПВО уничтожили большую часть беспилотников, атаковавших регион, но один БПЛА достиг Северного промышленного узла.

На месте инцидента работают оперативные службы. Позднее Хоценко также сообщил об отбое беспилотной опасности в Омской области.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье после атаки БПЛА погиб мужчина.

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