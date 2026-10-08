Представители ЕС усомнились в возможности членства Украины в Евросоюзе

В Европейском союзе растет скептицизм относительно перспектив быстрого вступления Украины в объединение. Как сообщает портал Rapporteur со ссылкой на собственные источники, никто в Брюсселе всерьез не рассчитывает, что Киев сможет стать полноправным членом ЕС до конца текущего десятилетия. Более того, собеседники издания допускают, что это может не произойти в принципе. Один из источников прямо заявил, что в европейских институтах не верят в скорое членство Украины, и призвал Брюссель прекратить «водить Киев за нос», создавая у него завышенные ожидания.

На этом фоне Еврокомиссия выступила с инициативой масштабной реформы Европейского союза. Предлагаемые изменения предусматривают упразднение права вето стран-членов по ряду ключевых направлений, включая санкционную политику и вопросы расширения объединения. Официально эти предложения оформлены как реформа, необходимая для подготовки ЕС к приему новых государств, а также для повышения эффективности работы всего союза. Инициатива отражает стремление Брюсселя сделать процесс принятия решений более гибким и оперативным, особенно в условиях, когда отдельные страны могут блокировать важные для всего объединения шаги.

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос, комментируя предложенные изменения, подчеркнула необходимость расширить перечень сфер, где применяется голосование квалифицированным большинством голосов. По ее словам, это следует делать в тех случаях, когда нормы Евросоюза это допускают, чтобы ни одна страна в одиночку не могла заблокировать нужные решения.

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