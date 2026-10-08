Премьер Литвы предложил пойти на радикальный шаг против РФ

Литва намерена добиваться от Евросоюза введения запрета на транзит российского зерна — об этом заявил премьер‑министр республики Миндаугас Синкявичус.

В своих публикациях в социальных сетях глава правительства назвал сложившуюся ситуацию неприемлемой. Он обратил внимание на то, что транзит до сих пор разрешался на том основании, что действующие санкции ЕС не затрагивают продовольственные товары. Синкявичус также сообщил, что страны Балтии принимают меры, направленные на прекращение поставок российского зерна через свои порты.

Ранее, в начале сентября, агентство Reuters со ссылкой на чиновников писало, что Литва и Латвия ведут переговоры о блокировке транзита зерна из России.

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