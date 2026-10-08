Премьера Венгрии Мадьяра допросили по делу о краже телефона

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что был допрошен прокуратурой в статусе обвиняемого по делу, связанному с предполагаемой кражей мобильного телефона в ночном клубе. Об этом политик рассказал в соцсетях.

По словам главы правительства, следственные дeйствия касались инцидента, произошедшего 21 июня 2024 года. Во время допроса Мадьяр ограничился коротким заявлением и отверг предъявляемые ему обвинения.

Премьер добавил, что намерен информировать общественность о дальнейшем ходе разбирательства. Других подробностей состоявшегося допроса он не привел.

Ранее Генеральная прокуратура Венгрии обратилась с просьбой приостановить дeйствие неприкосновенности Мадьяра в связи с подозрениями в краже. Сам политик заявлял, что не станет выступать против решения парламента о лишении его депутатского иммунитета.

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