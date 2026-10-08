Президенты России и Туркмении обсудили двусторонние отношения

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел двустороннюю встречу с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Российский президент прибыл в Туркмению в четверг, 8 октября, для участия в заседании Совета глав государств — участников Содружества Независимых Государств. В рамках саммита в национальной туристической зоне «Аваза», расположенной на восточном побережье Каспийского моря, состоялся Фестиваль национальных блюд стран СНГ, приуроченный к проводимым мероприятиям.

Как уточнил Песков, по окончании официального обеда Владимир Путин провел отдельную встречу с туркменским лидером. В ходе переговоров главы государств обсудили ключевые текущие вопросы, касающиеся динамично развивающихся двусторонних отношений между Россией и Туркменистаном.

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