Прикрывает робот: как наземные «умные машины» помогают фронтовой ПВО

Беспилотным атакам неприятеля в зоне СВО круглосуточно противостоят наши мобильные огневые группы. Подразделения их рассредоточены вдоль всей линии соприкосновения и в тыловых районах. Во взаимодействии с постами воздушного наблюдения они защищают наши позиции и гражданское население от дронов противника.

Деталями боевой работы поделились зенитчики группировки «Восток». Они работают в Донецкой Народной Республике – прикрывают маршруты движения наших войск и мирных граждан. С недавних пор с подразделением ПВО выполняет задачи наземный робототехнический комплекс. Как уточняет наводчик с позывным «Мот», боевой робот эффективно прикрывает личный состав во время налетов.

- Это показало результаты, поскольку противник сейчас использует такую тактику: один беспилотник заходит на меня, а другой может облететь и зайти в спину, - объясняет военный. - Когда противник летит ко мне, я веду по нему огонь. В это время оператор боевого робота прикрывает мою спину.

Главный плюс использования наземных комплексов в том, что сам оператор находится на удалении. Как правило, он находится в блиндаже в 100-150 метрах, пилотирует наземный дрон в специальных очках. Робота можно без опаски вывести вперед, это повышает результативность огневого прикрытия.

Что касается самой конструкции, на платформу установили два пулемета с электронным спуском. Имеется и тепловизор, чтобы работать ночью. Как отмечают бойцы, изображение передается четкое, и через очки удобно контролировать обстановку в воздухе. Выглядит это как в видеоигре – целятся в перекрестие, в которое заранее пристреляны два пулемета.

Как уточняет командир подразделения с позывным «Юджин», работают бойцы с заранее подготовленных позиций. У каждой мобильной группы своя зона ответственности.

- Рассредотачиваемся на определённом квадрате, линии или дороге, выбираем свои сектора. Каждый робот и военнослужащий работают по своему сектору, дополняют друг друга, защищают по необходимости, - говорит командир.

Он добавляет, что совместить оружие с новейшей платформой было непросто. Но когда это удалось, результат не заставил себя ждать. Сейчас это действенное средство прикрытия личного состава. Тандем работает каждый день, недавно успешно отразили очередную беспилотную провокацию врага.

- Теперь робот помогает сохранить жизни и гражданскому населению, и нашим ребятам, - заключает командир.