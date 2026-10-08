Аналитики оценили риски и трансформацию экономик Залива при отказе от сырья

Экономические обозреватели издания The National представили масштабный аналитический обзор последствий так называемого «долгого прощания с нефтью» для монархий Персидского залива. Эксперты отмечают, что форсированный глобальный энергопереход и структурное изменение мирового спроса вынуждают страны региона ускоренно диверсифицировать доходы и реинвестировать нефтедоллары в возобновляемую энергетику, логистику, туризм и сектор высоких технологий.

Несмотря на текущие кризисы поставок, долгосрочные тенденции ведут к постепенному снижению роли углеводородной ренты в формировании бюджетов стран Совета сотрудничества арабских государств Залива (ССАГПЗ). В анализе подчеркивается, что государства, не успевшие завершить структурные реформы и переориентировать внутренние рынки, рискуют столкнуться с жестким дефицитом средств на поддержание щедрых социальных контрактов.

Экономисты подчеркивают, что масштабные суверенные фонды благосостояния выступают главным буфером безопасности региона. Успех адаптации будет зависеть от способности местных экономик привлекать глобальные технологические инвестиции.

«Потопить его сложно»: капитан рассказал, почему атакованный БЭКами танкер остался на плаву