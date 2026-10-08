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Политика 1512

Протестующие на Украине пытаются выломать ворота ТЦК, чтобы освободить студента

Протестующие на Украине пытаются выломать ворота ТЦК, чтобы освободить студента

Протестующие на Украине пытаются выломать ворота ТЦК, чтобы освободить студента
Фото: Petrov Sergey/news.ru/ Global Look Press

В городе Хмельницкий на Украине группа протестующих пытается выломать ворота ТЦК, сообщает телеграм-канал "Политика страны".

В сообщении уточняется, что протестующие собрались, чтобы освободить мобилизованного 25-летнего студента. На кадрах из видео видно, что несколько десятков молодых людей пытаются открыть ворота и проникнуть на территорию ТЦК.

Из-за ворот, говорится в публикации, слышатся угрозы открыть огонь, если попытки сломать ворота продолжатся. На другом видео показана группа протестующих, которые обсуждают задержание с сотрудником ТЦК уже на территории центра.

Ранее сообщалось, что в ВСУ насчитывается до 16 тыс. наемников, заявил эксперт.

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