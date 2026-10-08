Протестующие на Украине пытаются выломать ворота ТЦК, чтобы освободить студента

В городе Хмельницкий на Украине группа протестующих пытается выломать ворота ТЦК, сообщает телеграм-канал "Политика страны".

В сообщении уточняется, что протестующие собрались, чтобы освободить мобилизованного 25-летнего студента. На кадрах из видео видно, что несколько десятков молодых людей пытаются открыть ворота и проникнуть на территорию ТЦК.

Из-за ворот, говорится в публикации, слышатся угрозы открыть огонь, если попытки сломать ворота продолжатся. На другом видео показана группа протестующих, которые обсуждают задержание с сотрудником ТЦК уже на территории центра.

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