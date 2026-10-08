Протесты в Албании против курорта в заповеднике идут 130 дней

Антиправительственные протесты в Тиране против строительства курорта в заповедной зоне Вьоса-Нарта продолжаются 130 дней подряд. Демонстранты вновь прошли от площади Скандербега к канцелярии премьер-министра Эди Рамы, сообщает агентство ATA.

Участники акции требуют отставки премьера, изменения избирательного законодательства и отмены поправок в закон об охраняемых территориях. Протесты начались после установки ограждений с колючей проволокой на территории будущего курорта.

В акциях участвуют экологические организации. Одним из символов протестующих стали розовые фламинго, обитающие в заповедной зоне, из-за чего митинги получили название «революция фламинго».

Проект курорта связан с компанией Affinity Partners Джареда Кушнера и предусматривает застройку территории у Вьоса-Нарта и острова Сазан. Ранее антикоррупционная прокуратура Албании начала проверку изменения статуса природоохранной зоны.

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