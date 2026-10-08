«Психически здоров – к вылетам допущен»: дроновод рассказал о боевых вылетах

У одного из успешных дроноводов группировки «Восток» необычный позывной — «Псих». Оказывается, это полный антоним: забайкальский гвардеец-оператор беспилотника получил позывной за то, что в самой сложной обстановке всегда демонстрировал завидную выдержку и спокойствие.

Как рассказал он корреспонденту «МК», и в жизни его сложно чем-либо вывести из равновесия. Признается, что подобные качества помогают ему в напряженной воздушной работе. Да и в целом считает, что не только ему, но и любому дроноводу нужно быть всегда хладнокровным, чтобы реально оценивать действия противника, находить его позиции с высоты птичьего полета и умело обезвреживать.

Дроновод полагает, что для повышения своих действий в воздухе нужно быть постоянно бдительным и собранным, а во время работы проявлять порой чудеса той самой устойчивой психики. Вот тогда, мол, и к самым ответственным полетным заданиям будешь непременно допущен.

Не менее важным он считает в своей работе, что называется, «не светиться», лишний раз не высовываться, даже находясь в относительном тылу. Для этого помимо филигранного управления своей «птицей» при помощи джойстика необходимо уметь качественно маскировать свою позицию, грамотно использовать рельеф местности, а также активно пользоваться естественными средствами маскировки: деревьями, листьями, ветками и дерном. Фото: Игорь Швыткин Ведь, как известно, сам пункт управления дронами — это не только рабочее место операторов, но и настоящий дом, убежище и крепость. Поэтому ни в коей мере нельзя недооценивать скрытность его размещения, а также нарушать правила безопасной и неприметной жизнедеятельности. Каждый оператор беспилотника должен умело прятать антенны и ретрансляторы. Стараться не выносить сор из прифронтовой избы в буквальном смысле.

Ежедневная работа расчета, особенно в последнее время, все чаще сводится к контрбатарейной борьбе. Получив приказ, на своей наблюдательной машине оператор взлетает и направляется в заданный квадрат, чтобы произвести разведку. Обнаружив места дислокации или временного пребывания противника, сразу же передает координаты на командный пункт. Затем по выявленным точкам начинает отрабатывать наша артиллерия.

При необходимости оператор может фиксировать и корректировать огонь артиллеристов. Данные объективного контроля помогают следить за обстановкой в режиме реального времени.

Недавно по этому алгоритму уничтожили сразу два минометных расчета в лесополосе. Вражескую точку оператор смог выявить по обилию пороховых газов на огневом рубеже. Противник тогда, только-только отстреляв свой боезапас, уже собирался было ретироваться, но ввиду внимательности и расторопности нашего дроновода при попытке отхода все же был застигнут врасплох и уничтожен.

Оператор делится любопытными деталями:

— Всегда учитываем погодные условия. Например, по силе и направлению ветра можно легко определить, кто сегодня будет активнее — враг или мы. Если ветер дует в сторону украинских позиций — соответственно, в его сторону полетит куда больше наших «птичек». Если порывы в нашу сторону — жди массового визита непрошенных гостей. С ветерком, который дует тебе в спину, воевать, понятно, куда легче…

Мой собеседник родом из Забайкальского края, из Читы. Женат. На фронте с самого начала. В зоне СВО начинал боевой путь с должности старшего разведчика-дальномерщика. Потом пришлось оперативно переквалифицироваться в дроноводы.

На вопрос, сложно ли пришлось при переобучении, утверждает: главное — это желание. Но многое зависит и от инструкторов, преподающих азы беспилотной авиации на полигоне. Их опыт и умение доходчиво объяснять все нюансы работы с дронами могут существенно помочь любому новичку, особенно на первых порах. Фото: Игорь Швыткин

После недельного обучения уже можно смело взлетать, заявляет он. А дальше, дескать, небо само тебя затянет.

О своем переходе из артиллерии в ряды воздушных асов совершенно не жалеет. Говорит, что «боги войны» определенно были и будут всегда, их значимость трудно переоценить. Что же касается развития беспилотных систем, то они, по его мнению, будут и дальше только совершенствоваться. Говорит, что хочет идти в ногу с высокотехнологичной эпохой.