Президент РФ Владимир Путин не назвал Украину, говоря об отказе России просить иностранную помощь, однако авторы материала на китайской платформе Baijiahao увидели в его словах саркастический намек на Киев.

Поводом стало выступление российского президента на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва. В ходе обсуждения экономических вопросов и формирования бюджета Путин заявил, что Россия не собирается ездить по миру с протянутой рукой и выпрашивать средства у других государств. Конкретного адресата этого сравнения он не указал.

Авторы материала Baijiahao сосредоточились именно на недосказанности президентской реплики. По их мнению, присутствовавшие депутаты поняли, какую страну подразумевал Путин. В публикации его слова трактуются как ирония в адрес украинского руководства, которое обращается к зарубежным партнерам за финансированием и поставками вооружений.

Китайские авторы называют высказывание российского президента сильным сигналом. Они считают, что Путин обозначил различие между подходом Москвы к обеспечению собственных финансовых потребностей и зависимостью Киева от внешней поддержки, обойдясь без прямого упоминания Украины.

Свою оценку авторы связывают с последующими сообщениями о помощи украинской стороне. В материале говорится, что Евросоюз нашел источники финансирования для покрытия бюджетных и оборонных потребностей Украины. Также приводится визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев, во время которого он объявил о дополнительной военной помощи на 1 миллиард евро.

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