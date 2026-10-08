Путин прибыл с двухдневным визитом в Туркмению

Президент Российской Федерации Владимир Путин начал двухдневный визит в Туркмению. Его самолет приземлился в международном аэропорту города Туркменбаши. Главной целью поездки российского лидера является участие в заседании Совета глав государств — участников Содружества Независимых Государств, а также в Каспийском экологическом саммите.

8 октября в рабочей повестке Владимира Путина значится двусторонняя встреча с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Кроме того, российский лидер примет участие в приветственных мероприятиях, организованных принимающей стороной, среди которых фестиваль национальных блюд стран СНГ и Ирана, а также официальный прием от имени главы туркменского государства.

В предыдущий раз Президент России посещал Туркмению чуть меньше года назад. Тогда Путин принял участие в представительном международном форуме «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего», который был приурочен к тридцатилетию постоянного нейтралитета республики. Нынешний визит также обещает быть насыщенным и включает ряд важных двусторонних контактов.

Завтра российский лидер проведет переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Стороны намерены обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, а также текущую обстановку на Ближнем Востоке. Все основные мероприятия пройдут в национальной туристической зоне «Аваза», которая представляет собой курортный комплекс на восточном побережье Каспийского моря, расположенный недалеко от города Туркменбаши.

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