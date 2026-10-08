Путину доложено о ситуации с атакованным танкером в Чёрном море

Президент России Владимир Путин проинформирован о ситуации с танкером «Афрамакс Рио», который был атакован в Чёрном море у берегов Сочи. Об этом сообщил агентству «Интерфакс» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Все доклады получены. С ликвидацией последствий всё хорошо», — сказал Песков.
Вечером 6 октября безэкипажные катера атаковали судно с грузом нефти у побережья Чёрного моря в Сочи. Танкер шёл под флагом Либерии. Атака вызвала открытое горение нефти в акватории. Сейчас пожар на судне ликвидировали. Спасательные суда продолжают дежурство.
По данным Минтранса, в составе экипажа были 23 человек (все — граждане Индии). Все они были спасены.
Росприроднадзор не обнаружил загрязнений акватории Чёрного моря и береговой линии после пожара. Сводная группировка сил и средств Минтранса и МЧС контролирует обстановку. По данным ведомств, угрозы для экологии нет.
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