Путину доложено о ситуации с атакованным танкером в Чёрном море

Песков: Путина проинформировали о ситуации с атакованным в Чёрном море танкером

Президент России Владимир Путин проинформирован о ситуации с танкером «Афрамакс Рио», который был атакован в Чёрном море у берегов Сочи. Об этом сообщил агентству «Интерфакс» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Все доклады получены. С ликвидацией последствий всё хорошо», — сказал Песков.

Вечером 6 октября безэкипажные катера атаковали судно с грузом нефти у побережья Чёрного моря в Сочи. Танкер шёл под флагом Либерии. Атака вызвала открытое горение нефти в акватории. Сейчас пожар на судне ликвидировали. Спасательные суда продолжают дежурство.

По данным Минтранса, в составе экипажа были 23 человек (все — граждане Индии). Все они были спасены.

Росприроднадзор не обнаружил загрязнений акватории Чёрного моря и береговой линии после пожара. Сводная группировка сил и средств Минтранса и МЧС контролирует обстановку. По данным ведомств, угрозы для экологии нет.

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