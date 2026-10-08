ПВО за ночь сбила 399 БПЛА

Силы противовоздушной обороны в течение ночи пресекли масштабную воздушную угрозу: было уничтожено 399 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. По данным Минобороны РФ, работа велась в период с 20:00 МСК 7 октября до 08:00 МСК 8 октября.

Сбитые дроны зафиксированы над обширной территорией страны — от центральных и южных регионов до Поволжья и Урала. В зоне работы ПВО оказались 19 субъектов РФ, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Ростовскую, Тульскую области, Республики Башкортостан, Крым и Татарстан, а также Московский регион.

Часть беспилотников была нейтрализована над акваторией Чёрного моря.

Информация опубликована Министерством обороны Российской Федерации.