Ракетный перехват: Саудовская Аравия уничтожила баллистические ракеты над Эр-Риядом

ПВО королевства сбила две ракеты над столицей и одну в направлении Хамис-Мушайта

Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, запущенные йеменскими повстанцами-хуситами движения «Ансар Аллах» по столице королевства Эр-Рияду, сообщает издание Arab News со ссылкой на официального представителя арабской коалиции генерал-майора Турки аль-Малики. Еще одна ракета мятежников была сбита на подлете к военному объекту в районе Хамис-Мушайта в юго-западном регионе Асир.

Перехват последовал за серией налетов на Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде и гражданский аэропорт Абхи, в результате которых погибли три человека и 36 получили ранения. Командование коалиции заявило, что неизбирательные атаки на гражданскую инфраструктуру не останутся без ответа, расценив действия повстанцев как грубое нарушение суверенитета королевства.

Эскалация ракетных дуэлей разворачивается на фоне масштабной наступательной операции правительственных сил Йемена в прибрежной полосе Красного моря. Региональные союзники Эр-Рияда усиливают координацию систем противоракетной обороны.

«Такого еще не было»: российские ракеты начали отключать свет на Украине