Раскрыто, какие средства полиция Франции впервые применила для разгона протестующих

Французские правоохранители впервые применили на протестах новое спецсредство — щиты, оснащенные яркими пульсирующими световыми полосами. Как сообщает газета Le Parisien, данная технология была использована для разгона агрессивно настроенных демонстрантов и пока находится на стадии тестирования.

Генеральный секретарь профсоюза Vigi-Police Жером Жиго пояснил принцип действия устройства, сравнив его с зеркальным шаром для дискотеки, на который невозможно долго смотреть без ощущения дискомфорта. По его словам, применение таких щитов позволяет остановить продвижение толпы без использования физической силы, дезориентируя и ослепляя участников беспорядков. Новое средство рассматривается как гуманная альтернатива традиционным методам разгона.

Вместе с тем Жиго признал, что яркие вспышки способны спровоцировать приступы у людей, страдающих эпилепсией. Кроме того, ряд активистов и депутатов уже выступили с критикой, утверждая, что стробоскопические щиты мешают журналистам и обычным гражданам фиксировать действия полиции на фото и видео. Это, по мнению критиков, создает дополнительные препятствия для общественного контроля за работой правоохранительных органов.

Согласно публикации, впервые подобные устройства были применены 6 октября. Во Франции данное средство пока проходит испытания, и на текущий момент его использует только подразделение Brav-M. Ожидается, что в скором времени щиты со стробоскопами поступят на вооружение полицейского спецподразделения CRS, которое занимается подавлением массовых беспорядков.

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