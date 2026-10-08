Разочарование победой: лишь 37% израильтян считают, что страна выиграла войну в Газе

Согласно свежему социологическому опросу института HaMadad, проведенному для 13-го телеканала Израиля к трехлетней годовщине начала боевых действий, только 37% израильтян считают, что их страна одержала победу в войне против ХАМАС в секторе Газа, сообщает издание Middle East Monitor. Еще 13% респондентов заявили о победе палестинской группировки, а ровно половина опрошенных (50%) ответили, что победителя нет либо затруднились с оценкой.

Опрос продемонстрировал глубокий кризис доверия к оборонной системе: 63% респондентов уверены, что масштабное трансграничное нападение, подобное событиям 7 октября 2023 года, может повториться вновь. При этом 54% участников исследования поддержали создание государственной независимой комиссии по расследованию системных ошибок во главе с назначенным судьей Верховного суда.

Социологи констатируют общественную поляризацию и усталость от затяжного противостояния. Растущее число граждан настаивает на прозрачном расследовании решений военно-политического руководства.

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