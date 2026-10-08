Рекордная миссия: авианосец Abraham Lincoln вернулся на базу после 265 дней в море

Тяжелый атомный авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln (CVN-72) вернулся в пункт постоянного базирования в Сан-Диего, завершив рекордное 265-дневное непрерывное боевое развертывание в акваториях Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона, сообщает India Today. На борту корабля министр обороны США Пит Хегсет лично вручил командованию и экипажу высшую воинскую коллективную награду — Президентскую благодарность подразделению (Presidential Unit Citation).

За время похода палубная авиация корабля обеспечивала прикрытие коммерческого судоходства в Аравийском море, выполняла задачи сдерживания в Персидском заливе и участвовала в нанесении высокоточных ударов по объектам хуситов в Йемене. Длительное нахождение авианосной ударной группы в море стало одним из самых продолжительных для американского флота со времен холодной войны.

Возвращение авианосца позволит провести плановое межпоходное техническое обслуживание систем и ротацию личного состава. На смену группе в ближневосточной акватории развернуты другие силы флота США.

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