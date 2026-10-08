Россия и Белоруссия выступили с совместным заявлением о действиях НАТО

Москва и Минск выразили обеспокоенность действиями НАТО по Украине

В совместном заявлении государств — участников Договора о создании Союзного государства, опубликованном на сайте МИД РФ, Россия и Белоруссия выразили особую обеспокоенность действиями НАТО и её государств-членов.

По мнению Москвы и Минска, эти действия создают вызовы и угрозы безопасности и интересам двух стран.

Наиболее дестабилизирующими названы шаги Североатлантического альянса, которые провоцируют серьёзнейшие стратегические риски. В первую очередь речь идёт о сохраняющихся враждебных действиях в контексте украинского кризиса, чреватых прямым вооружённым конфликтом ядерных держав.

Кроме того, в документе упоминаются планы и практические шаги по развёртыванию в Европе американских и других западных ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

Таким образом, Россия и Белоруссия зафиксировали общую позицию: деятельность НАТО рассматривается ими как источник угроз, способных привести к опасной эскалации вплоть до ядерного столкновения.

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