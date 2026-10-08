Россия и Мьянма подписали соглашения о расширении сотрудничества

Россия и Мьянма подписали ряд соглашений. Документы направлены на расширение сотрудничества в здравоохранении, образовании, энергетике, торговле и инвестициях. Об этом сообщило издание The Global New Light of Myanmar.

«В ходе пленарного заседания стороны обсудили вопросы развития торгово-экономического партнёрства, а также ход реализации проектов в сферах энергетики, информационно-коммуникационных технологий, образования и здравоохранения», — передаёт газета итоги встречи.

Шестое заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству прошло в Москве. Мьянманскую делегацию возглавил министр национального планирования Аун Чжо Хо. Российскую сторону представлял министр экономического развития Максим Решетников.

В рамках заседания также прошла сессия в формате B2B. В ней приняли участие 37 представителей бизнеса. На встрече присутствовали делегаты Федерации торгово-промышленных палат Мьянмы и различных бизнес-ассоциаций двух стран. Всё это поможет предпринимателям наладить прямые контакты и нарастить объёмы взаимной торговли.

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