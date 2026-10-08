Sohu увидело неприятный сигнал для НАТО в российских учениях на Урале

Российские учения «Центр-2026» продемонстрировали масштаб военного сотрудничества Москвы с иностранными партнерами и стали неприятным сюрпризом для НАТО. Такую оценку дали авторы китайского портала Sohu.

Владимир Путин наблюдал за действиями войск на Чебаркульском полигоне в Челябинской области. Всего в учениях задействовали свыше 47 тысяч военнослужащих, выполнявших задачи на 11 полигонах и в акватории Каспийского моря. По данным, приведенным Sohu, в маневрах участвовали представители восьми государств.

Авторы публикации выделили способность России собрать крупную группировку и привлечь к совместной подготовке зарубежных военных, несмотря на санкции и напряженную международную обстановку. По их мнению, значение учений определялось не только численностью участников и применением новых образцов вооружения, но и взаимодействием нескольких стран.

В Sohu рассматривают маневры как свидетельство сближения России, Китая и государств Центральной Азии. Авторы утверждают, что попытки Запада разобщить этих партнеров дали противоположный результат. Совместные действия военных, в их трактовке, поставили под сомнение западные представления о геополитическом порядке и стали причиной напряжения в европейских странах.

Отдельное внимание в публикации уделили использованию опыта российско-украинского конфликта. Путин сообщил, что участники применяли новое вооружение и технику, а задачи решали с учетом опыта специальной военной операции. Авторы Sohu считают передачу российских знаний партнерам еще одним обстоятельством, которое вызывает недовольство НАТО.

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