Россия вышла из Рамсарской конвенции из-за давления Запада

Россия приняла решение покинуть Рамсарскую конвенцию в декабре 2025 года из-за давления, оказываемого со стороны западных стран. Об этом сообщил РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.

«Западные государства пытались активно использовать данный международно-правовой инструмент для давления на Российскую Федерацию в связи с проведением СВО на Украине. Регулярные попытки призвать отдельных стран-участниц, а также секретариат Рамсарской конвенции придерживаться круга ведения конвенции неизменно сталкивались с откровенным саботажем», — пояснил дипломат.

Россия перестала быть участником конвенции 21 декабря 2025 года. Дипломат отметил невозможность использования инструментов соглашения для охраны угодий в текущих условиях. Всё это не помешает стране самостоятельно обеспечивать защиту и устойчивое использование водно-болотных территорий.

Конвенцию о водно-болотных угодьях приняли в иранском городе Рамсаре в 1971 году. Документ обязывает страны вести учёт и способствовать охране таких территорий. Ряд угодий ранее закрепили за Украиной. После референдумов 2014 и 2022 годов эти земли находятся в составе России.

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