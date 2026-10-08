Россиянину с паспортом Черногории отказали в покупке участка в стране ЕС

Министерство обороны Финляндии отказало россиянину с гражданством Черногории в покупке недвижимости стоимостью 300 тысяч евро в городе Котка. Финские власти сочли, что расположение объекта на острове Муссало может создавать угрозу национальной безопасности и бесперебойному снабжению страны. Всего ведомство заблокировало шесть сделок с участием иностранных покупателей.

Решения принял министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Как сообщило ведомство 7 октября, ограничения коснулись недвижимости в Котке, Виитасаари, Миехиккяля и Иматре. Среди потенциальных покупателей оказались граждане России, Черногории и Израиля, а также компания, зарегистрированная в Италии.

Наибольшее внимание финских властей привлекла сделка в Котке. По информации газеты Helsingin Sanomat, разрешение на приобретение объекта запрашивал гражданин России, имеющий также паспорт Черногории. Мужчина собирался заплатить 300 тысяч евро за недвижимость площадью около 1,4 тысячи квадратных метров на острове Муссало. Покупатель утверждал, что намерен использовать ее для собственного отдыха и сдачи в аренду.

Однако Министерство обороны сочло расположение объекта потенциально опасным для государственных интересов. На острове Муссало находятся портовые мощности и промышленные территории, имеющие важное значение для обеспечения Финляндии необходимыми товарами и ресурсами. В ведомстве пришли к выводу, что передача недвижимости иностранному собственнику может создать риски для национальной безопасности и надежности поставок.

Дополнительные вопросы возникли к самому покупателю. Финские чиновники усомнились в достоверности сведений о его проживании в Черногории. Согласно информации, которой располагает Минобороны, как минимум до конца 2025 года мужчина преимущественно жил и вел предпринимательскую деятельность в районе Санкт-Петербурга.

В России он занимался недвижимостью и владел несколькими компаниями. Эти обстоятельства финская сторона учитывала при оценке заявки. При этом в опубликованных сведениях не говорится, что в отношении мужчины были установлены какие-либо противоправные действия.

Остальные пять отказов касались объектов в нескольких финских муниципалитетах. В частности, недвижимость в Иматре намеревалась приобрести фирма, официально зарегистрированная в Италии. Однако проверка показала, что ее фактический владелец находится за пределами Европейского союза и Европейской экономической зоны. Поэтому сделка также подпала под процедуру государственного согласования.

В отличие от ситуации в Котке, главной причиной других отрицательных решений стало непредоставление необходимых документов. Заявители не выполнили требования Министерства обороны о передаче дополнительных сведений, которые чиновники запросили для проверки безопасности предполагаемых сделок.

Антти Хяккянен пояснил, что один из шести объектов представлял потенциальную угрозу именно из-за своего местоположения. В остальных случаях министерство не получило информацию, без которой невозможно завершить проверку покупателей.

Министр подчеркнул, что уклонение от предоставления дополнительных сведений не позволяет обойти разрешительную процедуру. Отсутствие запрошенных документов само по себе не препятствует ведомству вынести отрицательное решение.

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