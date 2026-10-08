Рубио сообщил, как США будут содействовать урегулированию на Украине

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил, что американская администрация намерена и впредь прилагать усилия для содействия урегулированию конфликта на Украине дипломатическим путем. Об этом глава внешнеполитического ведомства США сообщил в ходе пресс-конференции в Лиссабоне, где находится с официальным визитом.

По словам Рубио, Вашингтон уже предпринимал шаги в этом направлении и намерен продолжать действовать в том же ключе. Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты будут делать все, что в их силах, чтобы способствовать прекращению войны именно путем переговоров, а не через дальнейшую эскалацию.

Американская сторона в очередной раз обозначила приверженность дипломатическому треку, дав понять, что видит именно в переговорном процессе основной инструмент для достижения устойчивого урегулирования.

Подобные заявления Вашингтона традиционно воспринимаются с осторожностью, поскольку реальные шаги американской администрации далеко не всегда соответствуют декларируемым намерениям.

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