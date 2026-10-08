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Политика 1357

Рубио сообщил, как США будут содействовать урегулированию на Украине

Рубио подтвердил курс США на переговорное урегулирование украинского конфликта

Рубио подтвердил курс США на переговорное урегулирование украинского конфликта

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил, что американская администрация намерена и впредь прилагать усилия для содействия урегулированию конфликта на Украине дипломатическим путем. Об этом глава внешнеполитического ведомства США сообщил в ходе пресс-конференции в Лиссабоне, где находится с официальным визитом.

По словам Рубио, Вашингтон уже предпринимал шаги в этом направлении и намерен продолжать действовать в том же ключе. Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты будут делать все, что в их силах, чтобы способствовать прекращению войны именно путем переговоров, а не через дальнейшую эскалацию.

Американская сторона в очередной раз обозначила приверженность дипломатическому треку, дав понять, что видит именно в переговорном процессе основной инструмент для достижения устойчивого урегулирования. 

Подобные заявления Вашингтона традиционно воспринимаются с осторожностью, поскольку реальные шаги американской администрации далеко не всегда соответствуют декларируемым намерениям. 

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Автор:
США Вашингтон