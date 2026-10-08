Рубио заявил о полной потере контроля Ираном Ормузского пролива

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран «потерял полный контроль» над Ормузским проливом. По его словам, потоки нефти почти восстановились до уровня до конфликта, а иранская экономика находится «в полном упадке» из-за санкций. Рубио также подчеркнул: «Иран не может обладать ядерным оружием, это просто, и точка».

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что Иран «потерял полный контроль» над Ормузским проливом. Политик утверждает, что потоки нефти по стратегическому водному пути в значительной степени восстановились, несмотря на месяцы морских атак.

«Ормузский пролив открыт. Сейчас из него вытекает почти столько же нефти, сколько было до начала конфликта. Таким образом, они потеряли полный контроль над проливами», — заявил Рубио журналистам во время визита в Афины. Рубио также отметил, что экономика Ирана находится «в полном упадке», утверждая, что санкции США оказали серьёзное давление на Тегеран. По его словам, экономика Ирана «вот-вот достигнет уровня, которого достигли немногие страны в мире» в результате того, что он назвал «разрушительными» санкциями. Рубио подчеркнул, что каждый доллар, полученный теми, кого он назвал «радикальными шиитскими священнослужителями», был потрачен на «Хезболлу» и ХАМАС.

«Иран не может обладать ядерным оружием, это просто, и точка, и конец истории, — поясняет американский политик. — Все, на что они согласятся и что будет приемлемо для США, должно гарантировать, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия». Рубио утверждал, что Иран «пытается» нарастить обычный военный потенциал настолько, чтобы он стал «неприкасаемым».

Напомним, что Ормузский пролив был ключевой горячей точкой в конфликте между США и Ираном и в течение нескольких месяцев был ареной морских нападений. Недавно нефть марки Brent продолжала продаваться за около 100 долларов за баррель, поскольку риски для судоходства в Ормузском проливе оставались в центре внимания, в то время как признаки восстановления экспорта с Ближнего Востока оказали давление на цены.

Цены на нефть первоначально упали на фоне признаков восстановления экспорта сырой нефти с Ближнего Востока. Управление морских торговых операций Великобритании выпустило новые предупреждения, касающиеся нападений на суда в Ормузском проливе, что подчёркивает сохраняющиеся риски для поставок энергоносителей по стратегическому водному пути.

Страны G7 договорились осуществить скоординированный сброс 100 миллионов баррелей через Международное энергетическое агентство в течение четырёх месяцев, включая значительные выбросы дизельного топлива в течение первых 20 дней, а группа также обязалась воздерживаться от ограничений на экспорт энергоносителей между странами-членами. В воскресенье семь производителей ОПЕК+ договорились сохранить сентябрьский уровень добычи на ноябрь.