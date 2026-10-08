Рубио жестко высказался о поставках F-35 Турции

Рубио: до поставок F-35 Турции может пройти много лет

Госсекретарь США Марко Рубио в беседе с греческой газетой Kathimerini допустил, что передача Турции американских истребителей F‑35 может состояться лишь спустя значительное время.

По словам Рубио, хотя президент США Дональд Трамп высказывал готовность предоставить самолёты — в том числе с учётом того, что Турция уже внесла оплату за два из них, — реализация этой поставки в обозримой перспективе маловероятна. «Очевидно, что пройдёт ещё много‑много лет, прежде чем самолёты поставят, но два из них уже оплачены», — отметил госсекретарь.

Ключевым препятствием остаётся вопрос с российскими зенитными системами С‑400. Как пояснил Рубио, действующее американское законодательство не позволяет передать истребители, пока эта проблема не будет урегулирована. Речь идёт о требованиях, закреплённых в законе о национальной обороне и других нормативных актах Конгресса США; эти условия официально доведены до Анкары, и турецкая сторона сейчас ищет пути решения ситуации.

Напомним, что закупка Турцией комплексов С‑400 в 2019 году стала причиной исключения страны из программы F‑35. Годом позже США ввели санкции против турецкого управления оборонной промышленности в рамках закона CAATSA (о противодействии противникам Америки посредством санкций).