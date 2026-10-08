Руководство Ирана оценило участие в саммите СНГ

Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан заявил, что участие иранской делегации в саммите Содружества Независимых Государств рассматривается Тегераном как важный шанс для углубления и расширения отношений с соседними странами. Об этом глава иранского государства сообщил перед вылетом в Туркмению.

По словам Пезешкиана, которые приводит агентство Nour News, для Ирана это отличная возможность укрепить региональные связи и вывести сотрудничество с сопредельными государствами на качественно новый уровень. Президент также отметил, что профильные министры иранского правительства уже находятся на месте и ведут переговоры в рамках совместной комиссии, готовя почву для дальнейших договоренностей.

Ранее, 6 октября, помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков сообщил, что впервые за всю историю существования СНГ на заседание саммита в расширенном составе был приглашен президент Ирана.

Помимо участия в заседании СНГ, Пезешкиан, как ожидается, примет участие и в экологическом саммите.

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