РВСН под Владимиром вывела комплексы «Ярс» на маршруты боевого патрулирования

Плановая контрольная комплексная проверка Владимирского ракетного объединения стартовала в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. На маршруты боевого патрулирования вывели подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс».

«Комиссия командования РВСН проводит контрольную комплексную проверку Владимирского ракетного объединения в соответствии с планом подготовки на 2026 год», — отметили в военном ведомстве.

Расчёты комплексов «Ярс» отрабатывают совершение маршей. Военные тренируют рассредоточение дивизионов и смену полевых позиций. Они также преодолевают участки местности с условным заражением. Личный состав организует маскировку и охранение. К практическим задачам привлекли силы обеспечения и формирования Московского военного округа.

Армейская авиация и подразделения беспилотных систем ведут воздушную разведку маршрутов. Дроны ищут и обнаруживают условных диверсантов. Основная цель учений заключается в повышении слаженности органов военного управления. Комиссия учтёт подготовку органов управления и выучку расчётов по итогам проверки.

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