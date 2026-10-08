Сбой в логистике: компоненты F-35 со стелс-технологиями по ошибке ушли в Гонконг

Министерство обороны США и профильные комитеты Конгресса начали расследование инцидента, в ходе которого партия чувствительных компонентов истребителя пятого поколения F-35 Lightning II из-за административной и логистической ошибки была отправлена в Гонконг вместо американского ремонтного хаба. По предварительным данным, груз содержал элементы фонаря кабины и створки оружейного отсека со специальным радиопоглощающим покрытием, передававшиеся на регламентное обслуживание.

Американские службы безопасности проверяют, получили ли китайские специалисты доступ к исследованию закрытых стелс-технологий и химического состава радиопоглощающих материалов. Представители оборонного ведомства заявили о принятии экстренных мер по возврату оборудования и пересмотру контроля за цепочками субподрядных грузоперевозок.

Инцидент вскрыл уязвимости в глобальной логистической сети сопровождения программы F-35. Законодатели требуют ужесточения регламентов отслеживания запасных частей двойного назначения.

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