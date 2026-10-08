Седьмой фигурант: в Лондоне арестован еще один подозреваемый в угрозе базе Фэрфорд

Контртеррористическое подразделение полиции Великобритании арестовало в Лондоне 22-летнего мужчину по подозрению в подготовке террористического акта в связи с инцидентом вокруг авиабазы Королевских ВВС Фэрфорд (RAF Fairford), сообщает американский телеканал CBS News. Задержанный стал уже седьмым фигурантом уголовного дела.

Ранее силовые ведомства обнаружили емкости с горючим в трех микроавтобусах, связанных с группой подозреваемых. На фоне потенциальной угрозы диверсии Пентагон экстренно передислоцировал стратегические бомбардировщики B-52 и B-1B с британского аэродрома на базы континентальной части США, при этом британские спецслужбы продолжают проверку связей задержанных с иностранными кураторами.

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