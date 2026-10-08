Швеция отработала вывоз жителей с острова Готланд

Швеция провела масштабные учения по эвакуации населения с острова Готланд. В маневрах приняли участие местные жители и кронпринцесса Виктория, сообщает Sweden Herald.

Сценарий предполагал перемещение людей из потенциально опасных районов в пункты приема. Эвакуированных доставляли на автобусах, где им предоставляли временное жилье, а также питание, всю необходимую помощь.

Маневры прошли в районах Бро, Вэскинде и Рома. К отработке действий подключились Вооруженные силы Швеции, административный совет округа Готланд, региональные власти и Церковь Швеции.

В администрации округа подчеркнули, что учения не связаны с текущими изменениями внешнеполитической обстановки. Однако Готланд имеет ключевое стратегическое значение. Остров называют «непотопляемым авианосцем» из-за его расположения в центре Балтийского моря. Он находится примерно посередине между материковой Швецией и странами Балтии, а также в 300 км от Калининградской области.

НАТО рассматривает остров как постоянную военную платформу. Ранее издание Politico сообщало, что альянс занимается укреплением Готланда, создавая из него крепость.

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