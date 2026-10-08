Символ жилищного бунта: в Испании скончалась 87-летняя Марикармен Абаскаль

В Испании на 88-м году жизни скончалась Мария дель Кармен Абаскаль (Марикармен), чье принудительное выселение из квартиры в центре Мадрида стало катализатором общенациональных демонстраций против взрывного роста стоимости аренды жилья. Об этом со ссылкой на Мадридский союз арендаторов сообщает испанская газета El Mundo.

Женщина непрерывно проживала в арендованной квартире площадью 94 кв. м с 1956 года — договор найма в доме на улице Браво Мурильо оформил еще ее отец. После смены собственника здания компания-рантье Urbagestión потребовала поднять ежемесячную арендную плату с €440 до €1600 при размере пенсии женщины в €1400. Отказ пенсионерки привел к затяжным судебным тяжбам, завершившимся жестким силовым выселением: 23 сентября пожилую испанку вынесли из подъезда на медицинских носилках.

Кадры выселения больной пенсионерки вызвали колоссальный резонанс и массовые митинги арендаторов в Мадриде и Барселоне. Под беспрецедентным общественным давлением инвесткомпания согласилась вернуть Марикармен ключи на прежних условиях, однако перенесенный стресс необратимо подорвал здоровье пожилой женщины.

«Потопить его сложно»: капитан рассказал, почему атакованный БЭКами танкер остался на плаву